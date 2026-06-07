Angriff auf Polizei in Berlin: Fünf Beamte in Hinterhalt gelockt und verletzt

Berlin - In der Nacht zu Sonntag wurden in Friedrichshain mehrere Polizeikräfte angegriffen und verletzt. Vier Personen wurden festgenommen. Es gibt Spekulationen über ein mögliches politisches Motiv.

Fünf Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt. (Archivfoto) © Carsten Koall/dpa

Nach Angaben der Polizei war ein Streifenwagen gegen 0.50 Uhr auf der Frankfurter Allee unterwegs, als auf Höhe der Kreutziger Straße ein 34-jähriger Mann plötzlich auf die Fahrbahn trat.

Die Beamten bremsten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Mann flüchtete anschließend in die Kreutziger Straße, wo er von den Einsatzkräften festgenommen wurde.

Im weiteren Verlauf solidarisierten sich laut Polizei mehrere Personen mit dem Festgenommenen und bedrängten die Beamten. Dabei kam es zu Angriffen auf die Polizeibeamten. Zudem versuchte ein 23-Jähriger, eine bereits festgenommene Person zu befreien.

Insgesamt wurden vier Personen festgenommen und zur erkennungsdienstlichen Behandlung sowie zur Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht.

Später wurden sie wieder entlassen. Fünf Polizisten wurden verletzt, blieben jedoch dienstfähig.