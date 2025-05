02.05.2025 10:15 5.061 Jugendliche wollen 24-Jährigen überfallen und geraten an den "Falschen"

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Zwei gegen einen ist unfair ... nicht immer, das musste ein Räuber-Duo am späten Dienstagabend in Berlin-Spandau schmerzlich am eigenen Leib erfahren. Die alarmierte Polizei musste einen der Tatverdächtigen nur noch einsammeln. (Symbolfoto) © TAG24 Die beiden Jugendlichen sollen gegen 21.50 Uhr einen 24-Jährigen im Gorgasring mit einem Baseballschläger bedroht und ausgeraubt haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach klauten sie Portemonnaie und Handy des jungen Mannes. Dem soll es in der Folge jedoch gelungen sein, die Baseballkeule an sich zu bringen. Damit habe er dann auf die Angreifer ein- und sie in die Flucht geschlagen. Das Opfer war jedoch in der Lage, einen der beiden, einen 17-Jährigen, festzuhalten, sodass dieser schließlich von den alarmierten Einsatzkräften festgenommen werden konnte. Berlin Crime Schüsse am Rande von Mai-Demo in Kreuzberg! Zwei Schwerverletzte, zwei Festnahmen Der zweite Tatverdächtige, ein 16-Jähriger, konnte zwar zunächst entkommen, wurde im Zuge der weiteren Ermittlungen aber ebenfalls identifiziert. Bei den beiden verhinderten Räubern wurde eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet, wobei in der Wohnung des Jüngeren Führerschein und Personalausweis sowie mutmaßlich das Geld des Geschädigten sichergestellt werden konnten. Der 16-Jährige selbst wurde jedoch nicht angetroffen. In der Wohnung des Älteren konnten die Beamten nichts finden. Der 17-Jährige wurde anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

