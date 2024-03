Razzia bei Hamas-Anhängerin in Berlin: Verbotene Parolen im Netz verbreitet

In Berlin kommt es immer wieder zu pro-palästinensischen Demonstrationen. Teilweise werden dort auch strafbare Inhalte verbreitet. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Am Morgen durchsuchten Polizisten im Auftrag der Staatsanwaltschaft die Wohnung der Tatverdächtigen.

Sie soll seit Oktober 2023 in vier Fällen strafbare Inhalte mit Bezug zur Hamas und dem Nahostkonflikt im Internet veröffentlicht haben, unter anderem die Parole "From the river to the sea".

Diese fordert ein freies Palästina zwischen Jordan ("river") und Mittelmeer ("sea") und wird teilweise als Aufruf zur Vernichtung Israels interpretiert.

Bei der Razzia beschlagnahmten die Polizisten drei Handys, zwei Computer und eine Festplatte. Die Frau wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung vorläufig festgenommen, durfte danach aber wieder gehen.