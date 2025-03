Razzia nach Kugelbomben-Explosion in Berlin: Polizei durchsucht Wohnungen

Die Polizei veröffentlichte auf der Plattform X einen Videoausschnitt vom Einsatz. © Polizei Berlin

Die Einsätze erfolgen nach Angaben der Staatsanwaltschaft Berlin in Schöneberg und Neukölln, die Ermittlungen richteten sich gegen acht Tatverdächtige im Alter von 20 bis 25 Jahren.

Die Maßnahmen liefen noch, sagte Sprecher Sebastian Büchner der Deutschen Presse-Agentur um 8.30 Uhr.

Die Polizei veröffentlichte auf der Plattform X einen Videoausschnitt vom Einsatz. Darauf ist zu sehen, wie schwer bewaffnete Polizisten leise die Treppen hochsteigen in einem Wohnblock an der Pallasstraße. Es wird an eine Tür gehämmert. Dann folgt der Ruf "Polizei". Staatsanwaltschaft und Polizei kündigten weitere Details zu dem Einsatz an.

In der Silvesternacht wurden durch die Explosion einer Kugelbombe in der Vorbergstraße Häuserfassaden und Autos schwerbeschädigt, viele Fensterscheiben gingen zu Bruch.

Ein Feuerwehrsprecher sprach damals von einem "Schlachtfeld", das der wohl nicht zugelassene Sprengkörper hinterlassen habe. Sieben Menschen wurden leicht verletzt, zwei erlitten Knalltraumata.