Schlag gegen Böller-Bunkerer: Polizei hebt Waffen-Depot aus
Berlin - In Berlin-Friedrichsfelde haben Polizisten ein umfangreiches Arsenal an Pyrotechnik und Schreckschusswaffen entdeckt.
Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch wählte ein 56-Jähriger am 24. November den Notruf.
Er gab an, dass sein Nachbar in dem Wohnhaus an der Mellenseestraße ihn mit einer Waffe bedroht habe.
Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung der Wohnung des 54-jährigen Verdächtigen an. Zudem wurde er festgenommen.
Neben der mutmaßlichen Tatwaffe stellten die Einsatzkräfte im Keller und in der Wohnung 50 Schreckschusswaffen und über 30 Kartons voller Pyrotechnik sicher.
Die Polizei ließ den Mann in ein Röhrchen pusten. Das Ergebnis: rund 1,5 Promille.
Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung durfte der 54-Jährige wieder gehen. Nun wird gegen den 54-Jährigen wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und wegen Bedrohung mit Waffen ermittelt.
Titelfoto: Polizei Berlin (Bildmontage)