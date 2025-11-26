Schlag gegen Böller-Bunkerer: Polizei hebt Waffen-Depot aus

Berlin - In Berlin-Friedrichsfelde haben Polizisten ein umfangreiches Arsenal an Pyrotechnik und Schreckschusswaffen entdeckt.

Die Polizei stellte das Arsenal sicher. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch wählte ein 56-Jähriger am 24. November den Notruf.

Er gab an, dass sein Nachbar in dem Wohnhaus an der Mellenseestraße ihn mit einer Waffe bedroht habe.

Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung der Wohnung des 54-jährigen Verdächtigen an. Zudem wurde er festgenommen.

Neben der mutmaßlichen Tatwaffe stellten die Einsatzkräfte im Keller und in der Wohnung 50 Schreckschusswaffen und über 30 Kartons voller Pyrotechnik sicher.

Die Polizei ließ den Mann in ein Röhrchen pusten. Das Ergebnis: rund 1,5 Promille.