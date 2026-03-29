Schüsse in Neukölln: Täter feuern aus Auto auf Café

Berlin - Mitten in Berlin-Neukölln fielen am Sonntagmorgen plötzlich Schüsse. Bislang Unbekannte feuerten aus einem fahrenden Auto auf ein Café.

Während der Schussabgabe waren mehrere Personen im Café. © 7aktuell.de | 7Aktuell

Gegen 4 Uhr trafen zwei Projektile die Scheiben des Lokals in der Hermannstraße, wie die Polizei auf X mitteilte.

Zum Zeitpunkt der Attacke hielten sich mehrere Gäste im Café auf.

Verletzt wurde jedoch niemand.

Nach dem Vorfall sperrte die Polizei das Gebiet rund um das Café großräumig ab. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern noch an.