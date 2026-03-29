Schüsse in Neukölln: Täter feuern aus Auto auf Café

Mitten in Berlin-Neukölln fielen am Sonntagmorgen plötzlich Schüsse. Bislang Unbekannte feuerten aus einem fahrenden Auto auf ein Café.

Von Laura Voigt

Berlin - Mitten in Berlin-Neukölln fielen am Sonntagmorgen plötzlich Schüsse. Bislang Unbekannte feuerten aus einem fahrenden Auto auf ein Café.

Während der Schussabgabe waren mehrere Personen im Café.
Während der Schussabgabe waren mehrere Personen im Café.  © 7aktuell.de | 7Aktuell

Gegen 4 Uhr trafen zwei Projektile die Scheiben des Lokals in der Hermannstraße, wie die Polizei auf X mitteilte.

Zum Zeitpunkt der Attacke hielten sich mehrere Gäste im Café auf.

Verletzt wurde jedoch niemand.

Kleiner Junge (3) läuft allein durch die Stadt: Zu Hause wird sein Fehlen gar nicht bemerkt
Polizeimeldungen Kleiner Junge (3) läuft allein durch die Stadt: Zu Hause wird sein Fehlen gar nicht bemerkt

Nach dem Vorfall sperrte die Polizei das Gebiet rund um das Café großräumig ab. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern noch an.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.
Die Ermittlungen der Polizei dauern an.  © 7aktuell.de | 7Aktuell

Berlins Straßen wurden in den vergangenen Wochen immer wieder zum Schauplatz von Schussattacken. Erst am vergangenen Samstag wurde in Schöneberg ein Mann angeschossen.

Titelfoto: 7aktuell.de | 7Aktuell

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: