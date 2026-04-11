Schon wieder Schüsse in Neukölln: Täter flüchtet
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Berlin - Schon wieder Schüsse in Berlin: Tatort war am Freitagabend Neukölln. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.
Nach Zeugenaussagen soll der Mann gegen 20 Uhr aus einem Wagen auf die Mainzer Straße gestiegen und dort zumindest einmal geschossen haben.
Wie die Polizei weiter berichtete, gibt es bislang keine Meldungen über mögliche Verletzte.
Für die Dauer der Spurensuche war die Mainzer Straße im Bereich der Schussabgabe gesperrt.
Der Schütze konnte unerkannt entkommen. Über die Hintergründe der Tat ist bislang nichts bekannt. Die weiteren Ermittlungen laufen im Landeskriminalamt der Polizei Berlin.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa