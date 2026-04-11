Schon wieder Schüsse in Neukölln: Täter flüchtet

Berlin - Schon wieder Schüsse in Berlin : Tatort war am Freitagabend Neukölln. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die Berliner Polizei fahndet nach dem Tatverdächtigen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Nach Zeugenaussagen soll der Mann gegen 20 Uhr aus einem Wagen auf die Mainzer Straße gestiegen und dort zumindest einmal geschossen haben.



Wie die Polizei weiter berichtete, gibt es bislang keine Meldungen über mögliche Verletzte.

Für die Dauer der Spurensuche war die Mainzer Straße im Bereich der Schussabgabe gesperrt.