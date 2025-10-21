Schüsse auf Auto in Schöneberg: Verletzte und Festnahmen

Berlin - In Berlin-Schöneberg ist auf ein Auto geschossen worden. Zwei Männer wurden dabei verletzt. Nun ermittelt die Mordkommission.

Die Polizei nahm zwei Männer fest. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Anwohner hatten in der Nacht zum Dienstag gegen 2.30 Uhr in der Bülowstraße Schüsse gehört und ein Auto davonfahren sehen, wie die Polizei mitteilte.

Kurz darauf fanden Einsatzkräfte in der nahegelegenen Kurfürstenstraße zwei Männer (22 und 23) mit Schussverletzungen. Beide wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

In der Martin-Luther-Straße, Ecke Motzstraße, entdeckten die Einsatzkräfte anschließend ein Auto, auf das mehrere Schüsse abgegeben worden waren.

Der oder die Täter sollen mit einem anderen Wagen geflohen sein.

Zwei 21 Jahre alte Männer, die sich nach bisherigen Erkenntnissen zuvor in dem beschossenen Wagen aufgehalten hatten, wurden in der Nähe festgenommen. Bei ihnen fand die Polizei mutmaßliche Drogen.