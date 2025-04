Schüsse auf Berliner Wohnhaus: Polizei findet Patronenhülsen

Berlin - Am späten Mittwochabend ist mehrfach auf ein Wohnhaus im Märkischen Viertel in Berlin-Reinickendorf geschossen worden.

Immer wieder kommt es zu Schussabgaben in Berlin. So ermittelt die Polizei nach einem Drive-By-Shooting Anfang April in der Finsterwalder Straße in Reinickendorf wegen eines mutmaßlichen Mordversuchs. Am Ostersonntag sorgten Schüsse vor dem Hilton Hotel in Berlin-Mitte mit einem Verletzten für Aufregung.