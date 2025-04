Nach Drive-by-Schüssen im Märkischen Viertel: Mordkommission sucht Zeugen

Berlin - Im Märkischen Viertel in Berlin-Reinickendorf ist es zu einer versuchten Tötung gekommen. Nun ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen und Hinweisen.

Nun veröffentlichte die Polizei ein Foto von dem Tatauto, in der Hoffnung, neue Hinweise zu den Drive-by-Schüssen aus der Bevölkerung zu bekommen.

Die Tat ereignete sich den Beamten zufolge am 6. April gegen 22.40 Uhr in der Finsterwalder Straße.

Hinweise nimmt die 7. Mordkommission des Landeskriminalamts per Telefon unter 030/4664911777, per E-Mail, per Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.