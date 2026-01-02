Schüsse auf Wohnung in Neukölln: Kugeln durchschlagen Tür

Berlin - An Neujahr ist in Berlin-Neukölln mit einer scharfen Waffe mehrfach auf eine Wohnungstür geschossen worden.

Die Polizei ist am Donnerstagabend in die Karl‑Marx‑Straße gerufen worden. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Die Projektile durchschlugen die Tür zwar, dennoch blieben die anwesenden Mieter unverletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Demnach schlugen die Kugeln in Decke und Wand des Flurs ein.

Nach ersten Kenntnissen betrat gegen 20.40 Uhr eine unbekannt gebliebene Person das Treppenhaus des Wohnhauses in der Karl‑Marx‑Straße und eröffnete kurz darauf das Feuer.