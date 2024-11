07.11.2024 13:44 503 Schüsse in Berlin: Verwirrter Geldtransporter-Fahrer ballert auf Auto

In der Turmstraße in Berlin-Moabit hat ein Mitarbeiter eines Werttransportunternehmens am Mittwochnachmittag mehrere Schüsse abgegeben.

Berlin - In der Turmstraße in Berlin-Moabit hat ein Mitarbeiter eines Werttransportunternehmens am Mittwochnachmittag mehrere Schüsse abgegeben. Die Berliner Polizei konnte zwei Männer festnehmen. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa Er schoss sowohl in die Luft als auch auf ein Fahrzeug, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei. "Verletzt wurde niemand." Die Einsatzkräfte nahmen zunächst den 45-Jährigen und den Fahrer des beschossenen Wagens fest, da der Verdacht eines Raubüberfalls bestanden habe, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Wie sich herausstellte, handelte der Fahrer des Geldtransporters allerdings aus einer geistigen Verwirrung heraus. Er blieb in Gewahrsam und wurde später einer Fachklinik überstellt. Ein Richter soll am Donnerstag über eine stationäre Unterbringung entscheiden. Berlin Crime Schüsse an Imbiss in Berlin: Mann schwer verletzt in Klinik Da sich der zweite Tatverdächtige als vollkommen unbeteiligt erwies, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen den Wachmann wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung, Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie der Sachbeschädigung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Erstmeldung vom 6. November, 20.06 Uhr, aktualisiert am 7. November um 13.44 Uhr.

Titelfoto: Christophe Gateau/dpa