Schüsse in Kreuzberger Park, Mann in Klinik

Berlin - Ein Mann ist in Berlin-Kreuzberg angeschossen worden.

Die Polizei rückte zu einem Großeinsatz an. © Thomas Peise

Wie die Polizei auf X mitteilte, fielen die Schüsse am späten Samstagabend um kurz nach 23 Uhr im Böcklerpark.

Ein 33-Jähriger wurde vor einem Wohnhaus in der Gitschiner Straße gefunden. Sanitäter der Feuerwehr kümmerten sich um.

Anschließend brachten Rettungskräfte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es vonseiten der Polizei