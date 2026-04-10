Schüsse in Mehrfamilienhaus in Friedenau: Polizei entdeckt Waffenarsenal und Drogen
Berlin - Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Berlin-Friedenau hat die Polizei am Donnerstagnachmittag mehrere Waffen und Drogen gefunden. Zuvor hatte eine Frau Schüsse gemeldet.
Laut Polizei alarmierte die Zeugin die Einsatzkräfte gegen 16.15 Uhr, während sie sich aus Angst in ihrer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus an der Rheinstraße versteckt hielt.
Vor Ort führten die Ermittlungen die Beamten zu der Wohnung eines 30-Jährigen. Dort entdeckten die Polizisten mehrere Schusswaffen.
Der Mann gab an, auch Zugang zu einer leerstehenden Wohnung im Dachgeschoss zu haben. Mit einem richterlichen Beschluss wurde auch diese durchsucht.
In der leerstehenden Wohnung fanden die Einsatzkräfte mehrere Zielscheiben und Pulverdämpfe. In der Wohnung des Tatverdächtigen stellten sie zudem mehrere Schreckschusswaffen, Soft-Air-Waffen und Drogen sicher.
Nach der Feststellung seiner Identität wurde der 30-Jährige später wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Konsumcannabisgesetz dauern an.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa