Schüsse in Mehrfamilienhaus in Friedenau: Polizei entdeckt Waffenarsenal und Drogen

Berlin - Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Berlin-Friedenau hat die Polizei am Donnerstagnachmittag mehrere Waffen und Drogen gefunden. Zuvor hatte eine Frau Schüsse gemeldet.

Bei einem Einsatz in Friedenau machte die Berliner Polizei am Donnerstag einen brisanten Fund. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Laut Polizei alarmierte die Zeugin die Einsatzkräfte gegen 16.15 Uhr, während sie sich aus Angst in ihrer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus an der Rheinstraße versteckt hielt.

Vor Ort führten die Ermittlungen die Beamten zu der Wohnung eines 30-Jährigen. Dort entdeckten die Polizisten mehrere Schusswaffen.

Der Mann gab an, auch Zugang zu einer leerstehenden Wohnung im Dachgeschoss zu haben. Mit einem richterlichen Beschluss wurde auch diese durchsucht.

In der leerstehenden Wohnung fanden die Einsatzkräfte mehrere Zielscheiben und Pulverdämpfe. In der Wohnung des Tatverdächtigen stellten sie zudem mehrere Schreckschusswaffen, Soft-Air-Waffen und Drogen sicher.