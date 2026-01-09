Schusswaffen in Kreuzberger Bar gefunden: Polizei nimmt zwei Männer fest

Berlin - Bei einem Einsatz in einer Bar in Berlin-Kreuzberg hat die Polizei am Donnerstagabend eine Schusswaffe gefunden. Später klickten die Handschellen bei zwei Männern (21 und 27).

Die Berliner Polizei machte am Donnerstag in einer Bar in Kreuzberg einen brisanten Fund. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Laut Polizei stießen Einsatzkräfte gegen 21.15 Uhr in einem Lokal an der Lübbener Straße auf ein brisantes Versteck.

Mehrere Schusswaffen samt Munition lagen im Rücklauffach eines Billardtisches.

Ermittlungen vor Ort gaben, dass die Waffen zwei Männern im Alter von 27 und 29 Jahren gehören, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Bar befanden.