Schusswaffen in Kreuzberger Bar gefunden: Polizei nimmt zwei Männer fest
Berlin - Bei einem Einsatz in einer Bar in Berlin-Kreuzberg hat die Polizei am Donnerstagabend eine Schusswaffe gefunden. Später klickten die Handschellen bei zwei Männern (21 und 27).
Laut Polizei stießen Einsatzkräfte gegen 21.15 Uhr in einem Lokal an der Lübbener Straße auf ein brisantes Versteck.
Mehrere Schusswaffen samt Munition lagen im Rücklauffach eines Billardtisches.
Ermittlungen vor Ort gaben, dass die Waffen zwei Männern im Alter von 27 und 29 Jahren gehören, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Bar befanden.
Die Einsatzkräfte stellten Waffen, Magazine und Munition sicher und nahmen die Verdächtigen fest. Sie sollen am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.
Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts hat die weiteren, noch andauernden, Ermittlungen in dem Fall übernommen.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa