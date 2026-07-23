Mann nach Streit am S-Bahnhof Neukölln brutal attackiert und krankenhausreif geschlagen

Berlin - In der Nacht zu Mittwoch ist ein 35-Jähriger am Berliner S-Bahnhof Neukölln brutal attackiert und schwer verletzt worden.

Die Polizei konnte alle Beteiligten stellen. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Wie die Bundespolizei mitteilte, geriet der Mann gegen 1.30 Uhr zunächst in einen verbalen Streit mit zwei weiteren Männern im Alter von 35 und 39 Jahren.

Doch schnell wurde es handgreiflich: Die beiden Tatverdächtigen rissen ihren Kontrahenten zu Boden, wo sie auf ihn einschlugen und eintraten.

Während der jüngere der beiden Angreifer von dem am Boden liegenden Mann abließ, trat der ältere weiterhin brutal mit Fußtritten auf ihn ein.

Der Angegriffene erlitt Kopfverletzungen und musste in einem Krankenhaus versorgt werden.

Einsatzkräfte der Polizei Berlin stellten alle Beteiligten und übergaben die beiden Tatverdächtigen an die Bundespolizei. Diese sicherte Videoaufzeichnungen der Tat und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen das polizeibekannte Duo ein.