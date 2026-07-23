Messer-Streit in Lankwitz: 33-Jähriger schwer verletzt

Berlin - Bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Lankwitz ist am Mittwochabend ein 33-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen festnehmen.

Die Polizei konnte den tatverdächtigen 31-Jährigen festnehmen. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Behörde mitteilte, rief ein Anwohner gegen 20.30 Uhr die Einsatzkräfte wegen eines lautstarken Streits zwischen zwei Männern zum Falkenhausweg.

Im weiteren Verlauf soll ein 31-Jähriger seinem 33-jährigen Kontrahenten mit einem Messer in den Oberkörper gestochen haben. Anschließend flüchtete er.

Rettungskräfte brachten den verletzten 33-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen und operiert wurde. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Polizisten nahmen den Angreifer kurze Zeit später in einer Grünanlage nahe der Malteserstraße vorläufig fest.