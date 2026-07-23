Messer-Streit in Lankwitz: 33-Jähriger schwer verletzt

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Bei einem Streit in Berlin-Lankwitz ist am Mittwoch ein 33-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen festnehmen.

Von Christoph Carsten

Berlin - Bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Lankwitz ist am Mittwochabend ein 33-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen festnehmen.

Die Polizei konnte den tatverdächtigen 31-Jährigen festnehmen. (Symbolfoto)
Die Polizei konnte den tatverdächtigen 31-Jährigen festnehmen. (Symbolfoto)  © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Behörde mitteilte, rief ein Anwohner gegen 20.30 Uhr die Einsatzkräfte wegen eines lautstarken Streits zwischen zwei Männern zum Falkenhausweg.

Im weiteren Verlauf soll ein 31-Jähriger seinem 33-jährigen Kontrahenten mit einem Messer in den Oberkörper gestochen haben. Anschließend flüchtete er.

Rettungskräfte brachten den verletzten 33-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen und operiert wurde. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

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Polizisten nahmen den Angreifer kurze Zeit später in einer Grünanlage nahe der Malteserstraße vorläufig fest.

Der 31-Jährige wurde der Kriminalpolizei überstellt, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Der Tatverdächtige soll am Donnerstag einem Bereitschaftsgericht zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa

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