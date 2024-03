So blieb Ex-RAF-Terroristin Klette anonym: Jetzt steht sie vor dem Bundesgerichtshof

Berlin/Karlsruhe - Am heutigen Donnerstag ist die Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette (65) vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe zu einem Haft-Prüfungstermin vorgeladen.

Aus dem Hubschrauber der Bundespolizei ist die Ex-RAF-Terroristin Daniele Klette (65) gestiegen, um einen Gerichtstermin beim BHG wahrzunehmen. © Uli Deck/dpa

Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden. Der vor Jahren erwirkte Haftbefehl wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und versuchten Mord bei Taten Anfang der 1990er-Jahre soll nun von einem Ermittlungsrichter eröffnet werden.

Die Mitgliedschaft in der RAF hingegen ist einer Sprecherin zufolge inzwischen verjährt.

Für die Untersuchungshaft, in der Klette sich bereits befindet, ändert der Haftbefehl zunächst nichts.

Nachdem die RAF-Terroristin Daniela Klette (65) der Polizei am 29. Februar nach Jahrzehnten in Berlin ins Netz gegangen ist, ergaben Ermittlungen, dass sie ohne Mietvertrag in ihrer gestürmten Wohnung lebte. So gelang es ihr in Kreuzberg in der Sebastianstraße anonym zu bleiben und dort schwere Kriegswaffen zu horten.

Laut einem Sprecher der Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte (WBM) habe die WBM nicht gewusst, dass die gesuchte Terroristin in dem Gebäude wohnte. Es habe auch keine genehmigte Untervermietung gegeben.

Weiter hieß es, dass der eigentliche Mieter der Wohnung nun mit Konsequenzen rechnen müsse. Aufgrund datenschutzrechtlicher Gründe ist nicht bekannt, wer die bisherigen Mietzahlungen vorgenommen hat.