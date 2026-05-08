Aggressiver Hostel-Gast attackiert Polizisten und greift nach Dienstwaffe

Berlin - Die Polizei ist in der Nacht zu Freitag zu einem Hostel in Berlin-Schöneberg gerufen worden, in dem ein Rüpel-Gast für Aufregung gesorgt hat.

Die Polizei musste in der Nacht zu Freitag zweimal kurz nacheinander zu einem Hostel in Schöneberg ausrücken. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa

Auch als die Einsatzkräfte ihn aus der Unterkunft führten, leistete der 32-Jährige Widerstand, wie die Behörde mitteilte. Er soll die Beamten demnach immer wieder körperlich angegriffen haben.

Dann habe er sogar versucht, nach der Dienstwaffe eines Polizisten zu greifen, woraufhin eine Beamtin ihr Reizstoffsprühgerät einsetzte. Da auch das den Angreifer nach Polizeiangaben nicht stoppen konnte, griff ein dritter Polizist zum Taser.

So gelang es den Polizeikräften schließlich, den aggressiven Mann ruhigzustellen und festzunehmen. Bei dem Einsatz wurde ein Beamter verletzt und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Auch die Polizistin wurde am Bein verletzt, konnte ihren Dienst aber fortsetzen.

Der Festgenommene erlitt bei dem Vorfall ebenfalls leichte Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Dort wurde ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch Blut abgenommen, da der Verdacht bestand, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stand.

Zuvor soll der 32-Jährige gegen 1 Uhr in dem Hostel in der Pallasstraße mit einem Mitbewohner in Streit geraten sein und ihn geschlagen haben. Er wurde daraufhin des Etablissements verwiesen.