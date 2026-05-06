Streit im Görli endet mit Taser-Einsatz: Mann verletzt sich absichtlich mit kaputter Flasche

Berlin - Nach einem Streit zwischen einem 43-Jährigen und einem 32-Jährigen im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg hat der Ältere die alarmierten Polizisten bedroht und mit einer kaputten Glasflasche beworfen.

Der Görlitzer Park als kriminalitätsbelasteter Ort hält die Berliner Polizei auf Trab. (Archivfoto) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Der 43-Jährige sei daraufhin mit einem Taser außer Gefecht gesetzt und festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Wegen seines "psychischen Ausnahmezustands", schrieben die Beamten, wurde er zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.

Nach vorläufigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen stritt sich am Dienstagmittag gegen 12 Uhr der 43-Jährige mit dem 32-Jährigen.

Im weiteren Verlauf soll er dem Jüngeren mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen und sich mit zwei weiteren Flaschen bewaffnet haben.

Beim Eintreffen der Polizei beschädigte der Verdächtige die Flaschen, bedrohte und bewarf die Beamten und forderte sie auf, ihn zu erschießen. Eine Flasche verfehlte das Ziel.