Polizei sperrt Hasenheide nach mutmaßlichen Schüssen ab

Berlin - Mutmaßliche Schussgeräusche im Volkspark Hasenheide in Berlin-Neukölln haben für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt.

Nicht zum ersten Mal wurde die Polizei wegen Knallgeräuschen in die Hasenheide alarmiert. (Archivbild) © Denis Zielke/TAG24

Ein Zeuge habe am späten Sonntagabend gegen 23.20 Uhr über den Notruf entsprechende Geräusche aus dem Bereich des Parks auf Höhe der Graefestraße gemeldet, teilte die Polizei auf X mit.

Einsatzkräfte hätten gegen 23.40 Uhr zudem ein weiteres Knallgeräusch aus dem Park wahrgenommen. Daraufhin seien die Eingänge des Volksparks Hasenheide abgesperrt worden.

Die Polizei durchsuchte das Gelände und den Bereich der ursprünglichen Meldung, um die Ursache der Geräusche zu klären. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Zunächst hätten die Einsatzkräfte weder verdächtige Personen noch Beweismittel feststellen können. Die Ermittlungen dauern an.