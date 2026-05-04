Zwei Polizeieinsätze wegen Promille-Randalierer: 41-Jähriger festgenommen

Berlin - Nach zwei Polizeieinsätzen in Berlin-Tempelhof in derselben Nacht ist ein 41-jähriger Mann am Sonntagabend festgenommen worden.

Die Berliner Polizei hatte am Sonntagabend in Tempelhof einigen Ärger mit einem betrunkenen 41-Jährigen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der Tatverdächtige gegen 21.15 Uhr auf einem E-Bike mit etwa 2,5 Promille auf dem Mariendorfer Damm gestürzt, später soll er am Platz der Luftbrücke eine Frau beleidigt und angespuckt haben.

Als die Beamten ihn festnehmen wollten, leistete der Mann Widerstand, schlug mit dem Kopf in Richtung eines Beamten und versuchte, beide Polizisten zu treten. Dabei machte er zudem antisemitische Äußerungen.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Verkehrsunfalls unter dem Einfluss berauschender Mittel, Trunkenheit im Straßenverkehr, Beleidigung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Volksverhetzung ermittelt.