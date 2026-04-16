Streit im Verkehr: Radfahrer gejagt und mit Messer angegriffen

Berlin - Der Verkehr in Berlin bleibt für viele ein Reizthema. In Prenzlauer Berg wurde es am Mittwochnachmittag bei einer Auseinandersetzung auf der Straße brutal.

An der Schönhauser Allee wurde am Mittwoch ein Radfahrer von einem Autofahrer verletzt. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Wie die Polizei mitteilt, berührte ein 35-jähriger Radfahrer gegen 17.15 Uhr an der Schönhauser Allee/Stargarder Straße mit seinem Fuß ein neben ihm fahrendes Auto.

Der bislang unbekannte Autofahrer soll dem Radfahrer daraufhin gefolgt sein, um ihn zur Rede zu stellen. Dabei soll er sein Fahrzeug zeitweise als Hindernis eingesetzt haben.

Als der Radfahrer anhielt, kam es zunächst zu einem Streitgespräch – dann zog der Autofahrer ein Messer und verletzte den 35-Jährigen damit am Kinn.

