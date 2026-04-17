Streit im Wedding endet tödlich: Junger Mann niedergestochen?

Berlin - Ein junger Mann ist in Berlin-Wedding bei einer Auseinandersetzung tödlich verletzt worden.

Die Polizei ermittelt nach der mutmaßlichen Messerattacke zu den Hintergründen. © Michael Ukas/dpa

Es habe einen Streit zwischen mindestens zwei Personen gegeben, der mit einem Messerstich geendet habe, sagte ein Polizeisprecher.

Eine Person sei festgenommen worden.

Der genaue Tathergang und die Hintergründe seien Teil der laufenden Ermittlungen der Mordkommission.