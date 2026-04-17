Streit im Wedding endet tödlich: Junger Mann niedergestochen?
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Von Michael Brandt
Berlin - Ein junger Mann ist in Berlin-Wedding bei einer Auseinandersetzung tödlich verletzt worden.
Es habe einen Streit zwischen mindestens zwei Personen gegeben, der mit einem Messerstich geendet habe, sagte ein Polizeisprecher.
Eine Person sei festgenommen worden.
Der genaue Tathergang und die Hintergründe seien Teil der laufenden Ermittlungen der Mordkommission.
Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr vor einem Gebäude, in dem sich Wohnungen und eine Ladenzeile befinden. Die Polizei schloss die Spurensicherung eigenen Angaben zufolge am frühen Morgen ab.
Titelfoto: Michael Ukas/dpa