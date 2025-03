Streit in Bar um Sitzplatz eskaliert: Betrunkener verfolgt 19-Jährigen mit einem Messer

Die Polizei nahm den 41-Jährigen vorübergehend fest. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Die beiden Männer seien am Sonntagmittag gegen 12.20 Uhr in einer Bar an der Wartenberger Straße aneinandergeraten, teilte die Polizei am heutigen Montag mit.



Demnach habe sich der 41-Jährige ungefragt an den Tisch des jüngeren Mannes gesetzt.

In einem folgenden Streit soll er dann den 19-Jährigen zunächst rassistisch beleidigt und dann geschlagen haben.

Nach der Prügelei verließ der mutmaßliche Angreifer zunächst das Lokal, sei aber dann mit einem Messer in der Hand wiedergekommen.

Den Angaben der Polizei zufolge ergriff der 19-Jährige die Flucht und wurde daraufhin von dem Verdächtigen verfolgt. Dabei soll der 41-Jährige auch sein Messer nach dem jüngeren Mann geworfen, ihn aber nicht getroffen haben.