12.05.2025 18:32 Streit in Tram eskaliert: Mann schlägt mit Fahrradschloss auf 58-Jährigen ein

In einer Tram in Berlin-Marzahn ist es am Sonntagabend zwischen zwei Männern wegen eines Fahrrades zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen.

Von Denis Zielke

Berlin - In einer Tram in Berlin-Marzahn ist es am Sonntagabend zwischen zwei Männern wegen eines Fahrrades zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Zu dem handfesten Streit kam es in einer Straßenbahn. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa Nach aktuellen Polizeiangaben saß ein 50-Jähriger gegen 20.30 Uhr mit seinem Rad in einer Straßenbahn der Linie M6 Richtung Hackescher Markt, als ein 58-Jähriger an der Station S-Bahnhof Marzahn einstieg.

Der Ältere fühlte sich offenbar stark von dem im Türbereich stehende Rad gestört gefühlt. Daher soll er gegen den Drahtesel getreten und so beschädigt haben.

Daraufhin kam es zu einem Wortgefecht. Als sich der 58-Jährige auf einen freien Platz setzte, habe der Jüngere den Mann mit einem Fahrradschloss von hinten gegen den Kopf geschlagen. Daraufhin soll der 58-Jährige den Angreifer überwältigt, zu Boden gebracht, ihm mehrfach ins geschlagen und bis zum Eintreffen der Polizei fixiert haben. Rettungskräfte brachten den 58-Jährigen mit Kopfschmerzen in ein Krankenhaus, wo er untersucht wurde. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

