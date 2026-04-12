Streit in Unterkunft eskaliert: 30-Jähriger mit Glasflasche attackiert
Berlin - Bei einer Auseinandersetzung in einer Unterkunft für Geflüchtete in Berlin-Tempelhof ist am frühen Sonntagmorgen ein 30-Jähriger verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilte, war der Mann offenbar zuvor mit einem 31-Jährigen in einen Streit geraten, woraufhin er diesen körperlich attackierte.
Daraufhin schlug der 31-Jährige seinem Kontrahenten mit einer Glasflasche gegen den Kopf. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb.
Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 31-Jährigen einen Wert von 0,58 Promille. Bei dem 30-Jährigen konnte kein Test durchgeführt werden.
Der 31-Jährige verblieb nach dem Angriff in der Unterkunft für Geflüchtete. Jetzt ermittelt ein Fachkommissariat der Berliner Polizei zum Tathergang.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa