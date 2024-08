Streit unter Männern in Berliner Bar endet mit Not-OP!

Berlin - Ein 30 Jahre alter Mann ist bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Berlin-Gesundbrunnen lebensgefährlich verletzt worden.

Die beiden Verdächtigen wurden festgenommen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Laut Polizei war er am heutigen Montagmorgen gegen 8 Uhr in einer Bar in der Prinzenallee unterwegs.

Dabei geriet er den Angaben nach mit zwei Männern im Alter von 36 und 37 Jahren in Streit.

Während der Auseinandersetzung erlitt der 30-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er notoperiert wurde.

Weitere Angaben zu den Umständen und Hintergründen der mutmaßlichen Tat machte die Polizei zunächst nicht.