Streit vor Bar endet blutig: Not-OP!

In Berlin-Moabit ist am Mittwoch ein Mann bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden.

Von Denis Zielke

Berlin - In Berlin-Moabit ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden.

Rettungskräfte brachten den Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild)
Rettungskräfte brachten den Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild)  © Julian Stratenschulte/dpa

Nach Angaben der Polizei gerieten in der Nacht zum Mittwoch gegen 4 Uhr in einer Bar in der Straße Alt-Moabit ein 25-Jähriger und die Wirtin zunächst verbal aneinander.

Ein 30-Jähriger habe versucht, den Streit zu schlichten. Die Auseinandersetzung zwischen dem 25-Jährigen und dem 30-Jährigen habe sich anschließend auf den Gehweg vor dem Lokal verlagert, meldete die Polizei weiter.

Dort soll der 25-Jährige den 30-Jährigen mit einem Messer verletzt haben.

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Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wird.

Die Einsatzkräfte nahmen den Verdächtigen fest und brachten ihn auf die Wache. Die Mordkommission des Landeskriminalamts und die Staatsanwaltschaft Berlin ermitteln.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa

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