Streit vor Bar endet blutig: Not-OP!

Berlin - In Berlin-Moabit ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden.

Rettungskräfte brachten den Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Nach Angaben der Polizei gerieten in der Nacht zum Mittwoch gegen 4 Uhr in einer Bar in der Straße Alt-Moabit ein 25-Jähriger und die Wirtin zunächst verbal aneinander.

Ein 30-Jähriger habe versucht, den Streit zu schlichten. Die Auseinandersetzung zwischen dem 25-Jährigen und dem 30-Jährigen habe sich anschließend auf den Gehweg vor dem Lokal verlagert, meldete die Polizei weiter.

Dort soll der 25-Jährige den 30-Jährigen mit einem Messer verletzt haben.

Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wird.