Streit vor Supermarkt eskaliert: Mann mit Reizgas attackiert und niedergestochen

Berlin - Brutale Attacke am späten Samstagabend in Prenzlauer Berg: Vor einem Supermarkt geriet ein 33-Jähriger mit einem Unbekannten aneinander – kurz darauf endete der Streit mit einer Stichverletzung.

Der 33-Jährige musste ins Krankenhaus. © Thomas Peise

Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 23 Uhr auf dem Gehweg vor einem Supermarkt in der Greifswalder Straße zunächst zum Streit zwischen dem 33-Jährigen und einem bislang unbekannten Mann.

Daraufhin soll der Messer-Mann seinem Kontrahenten zunächst Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Dabei blieb es aber nicht: Anschließend fügte er dem 33-Jährigen noch eine Stichverletzung im Oberkörper zu.

Gemeinsam mit einer Begleiterin flüchtete der Angreifer anschließend vom Tatort und ist bislang verschwunden.