Streit vor Supermarkt eskaliert: Mann mit Reizgas attackiert und niedergestochen
Berlin - Brutale Attacke am späten Samstagabend in Prenzlauer Berg: Vor einem Supermarkt geriet ein 33-Jähriger mit einem Unbekannten aneinander – kurz darauf endete der Streit mit einer Stichverletzung.
Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 23 Uhr auf dem Gehweg vor einem Supermarkt in der Greifswalder Straße zunächst zum Streit zwischen dem 33-Jährigen und einem bislang unbekannten Mann.
Daraufhin soll der Messer-Mann seinem Kontrahenten zunächst Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Dabei blieb es aber nicht: Anschließend fügte er dem 33-Jährigen noch eine Stichverletzung im Oberkörper zu.
Gemeinsam mit einer Begleiterin flüchtete der Angreifer anschließend vom Tatort und ist bislang verschwunden.
Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort, bevor er ins Krankenhaus gebracht werden musste, wo er stationär aufgenommen wurde.
Titelfoto: Thomas Peise