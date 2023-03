28.03.2023 17:40 1.400 Supermarkt-Streit eskaliert: Rassistische Beleidigung und Haarspray-Attacke

Am Montagmittag sind in einem Supermarkt im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg zwei Frauen in eine handfeste Auseinandersetzung geraten.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Dieser Streit ist zum Fall für den Staatsschutz geworden: In einem Berliner Supermarkt sind am Montagmittag zwei Frauen in eine handfeste Auseinandersetzung geraten. Die Polizei musste eingreifen und hat wechselseitige Anzeigen der Kontrahentinnen aufgenommen. (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa Unfreiwilliger Auslöser für den deftigen Zwist im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg soll ein fünfjähriges Mädchen gewesen sein, das nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 13.45 Uhr in dem Discounter in der Gitschiner Straße versehentlich gegen eine 45-jährige Kundin gelaufen sei. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei die Frau daraufhin ausgerastet und habe das Kind rassistisch beleidigt. Das rief natürlich umgehend die Mutter der Kleinen auf den Plan, die die pöbelnde Kundin zurechtwies und in der Folge von der 45 Jahre alten Dame ebenfalls rassistisch beschimpft wurde. Berlin Crime 38-Jähriger schießt seinem Opfer mit einer Waffe ins Bein: Die Polizei fahndet nach dem Mann Das wollte sich ihre 37-jährige Kontrahentin offenbar nicht gefallen lassen. Sie soll nämlich zu einer Dose Haarspray im Regal gegriffen und damit nach der anderen Frau geworfen und sie am Rücken getroffen haben. Mutter will Tochter schützen und schlägt Kontrahentin mit Haarspraydose ins Gesicht Der Rettungsdienst musste alarmiert werden, um die Platzwunde der 45 Jahre alten Frau zu versorgen. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Wie die Polizei weiter berichtete, wandte sich die 45-Jährige anschließend erneut Mutter und Tochter zu. In diesem Moment soll die besorgte Mama die Haarspraydose vom Boden aufgehoben und damit auf das Gesicht ihrer Rivalin eingeschlagen haben. Bei der Attacke erlitt die Frau demnach eine Platzwunde und musste vor Ort von den alarmierten Rettungskräften versorgt werden. Die beiden Widersacherinnen erstatteten nach dem heftigen Streit wechselseitig Anzeige wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung. Berlin Crime Opfer schwer verletzt: Mann aus Schwäbisch Hall nach Brandenburg entführt Da die Beleidigungen rassistischer Natur gewesen sein sollen, muss sich nun auch noch der Staatsschutz mit der Angelegenheit befassen. Und das alles nur, weil eine Fünfjährige einen versehentlichen Fehltritt beging.

