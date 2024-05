Nach "Hinrichtung" in Berlin-Spandau: Zwei junge Männer verhaftet

Berlin - Es war ein aufsehenerregender Fall in Berlin-Spandau : Am 6. Mai ist ein junger Mann aus einem fahrenden Auto heraus erschossen worden - jetzt konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden.

Nach intensiven Ermittlungen von Mordkommission und Staatsanwaltschaft konnten zwei mutmaßliche Täter identifiziert werden. © Morris Pudwell

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag mitteilten, wurden zwei Männer im Alter von 17 und 21 Jahren am Dienstagnachmittag nach intensiven Ermittlungen in der Schweiz festgenommen.

Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat für die mutmaßlichen Täter einen europäischen Haftbefehl erwirkt. Sie sitzen zurzeit in einem Schweizer Gefängnis.

Die jungen Männer stehen in dringendem Tatverdacht, am 6. Mai einen 18-Jährigen im Spandauer Ortsteil Falkenhagener Feld getötet zu haben.

Gegen 15.20 Uhr gingen mehrere Notrufe bei Polizei und Feuerwehr zu einem verletzten Mann im Hauskavelweg/Ecke Straße Im Spektefeld ein.

Als die Rettungskräfte am Ort des Geschehens eintrafen, entdeckten sie einen leblosen Mann auf dem Gehweg. Umgehend eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Täter flüchteten vom Tatort.