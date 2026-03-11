Teenager landen in Wilhelmstadt nach riskanter Verfolgungsjagd im Gebüsch
Berlin - Vier Jugendliche haben sich am Dienstagnachmittag in Berlin-Wilhelmstadt mit einem Auto eine riskante Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Flucht endete im Gebüsch, drei Teenager wurden festgenommen.
Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Fußgänger gegen 17 Uhr an der Wilhelmstädter Jordanstraße ein Auto ohne Kennzeichen, in dem vier Jugendliche saßen und offenbar versuchten, den Motor zu starten. Der Zeuge rief die Polizei.
Als die Polizei eintraf, gaben die Jugendlichen Gas und flüchteten. Unter Einsatz von Blaulicht und Martinshorn verfolgten die Einsatzkräfte den Wagen, der zunächst durch die Jordanstraße und weiter in die Pichelsdorfer Straße raste.
Über eine rote Ampel ging es weiter in die Heerstraße, wobei der Wagen der Teenager in den Gegenverkehr geriet, wodurch der Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos beschädigt wurde.
Nachdem die Tatverdächtigen zwischenzeitlich etwa 100 Meter über den Gehweg gerast waren, endete die Fahrt am Bocksfeldplatz in einem Gebüsch.
Polizei schnappt drei Tatverdächtige
Die vier Insassen flüchteten zu Fuß weiter, doch die Polizei konnte drei der Jugendlichen - darunter der 17-jährige mutmaßliche Fahrer und zwei 14-Jährige – stellen und festnehmen. Einer der jugendlichen Beifahrer erlitt beim Aufprall im Gebüsch leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten alle Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa