Teenager landen in Wilhelmstadt nach riskanter Verfolgungsjagd im Gebüsch

Berlin - Vier Jugendliche haben sich am Dienstagnachmittag in Berlin-Wilhelmstadt mit einem Auto eine riskante Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Flucht endete im Gebüsch, drei Teenager wurden festgenommen.

Ein Fußgänger hatte die Polizei gerufen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Fußgänger gegen 17 Uhr an der Wilhelmstädter Jordanstraße ein Auto ohne Kennzeichen, in dem vier Jugendliche saßen und offenbar versuchten, den Motor zu starten. Der Zeuge rief die Polizei.

Als die Polizei eintraf, gaben die Jugendlichen Gas und flüchteten. Unter Einsatz von Blaulicht und Martinshorn verfolgten die Einsatzkräfte den Wagen, der zunächst durch die Jordanstraße und weiter in die Pichelsdorfer Straße raste.

Über eine rote Ampel ging es weiter in die Heerstraße, wobei der Wagen der Teenager in den Gegenverkehr geriet, wodurch der Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos beschädigt wurde.

Nachdem die Tatverdächtigen zwischenzeitlich etwa 100 Meter über den Gehweg gerast waren, endete die Fahrt am Bocksfeldplatz in einem Gebüsch.