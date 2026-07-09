Totes Baby in Berliner Hinterhof entdeckt: Ermittler identifizieren Verdächtige
Berlin - Nach dem Fund eines toten Säuglings in Berlin-Lichterfelde ist eine jugendliche Verdächtige ermittelt worden.
Das teilten die Behörden am Donnerstag mit.
Die Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.
Weitere Angaben zu ihrer Identität machten die Behörden nicht. Demnach ist offen, ob es sich um die Mutter des sehr jungen Säuglings handelt.
Ein Anwohner hatte das leblose Baby am Mittwochmorgen gegen 9.35 Uhr auf einer Rasenfläche einer Hochhaussiedlung an der Réaumurstraße entdeckt und Polizei sowie Feuerwehr gerufen.
Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod feststellen.
Wie das Neugeborene ums Leben kam und unter welchen Umständen es zum Fundort an der sogenannten Thermometersiedlung gelangte, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Mordkommission und der Staatsanwaltschaft dauern an.
Titelfoto: Annette Riedl/dpa