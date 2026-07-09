Totes Baby in Berliner Hinterhof entdeckt: Ermittler identifizieren Verdächtige

Berlin - Nach dem Fund eines toten Säuglings in Berlin -Lichterfelde ist eine jugendliche Verdächtige ermittelt worden.

Die Mordkommission und Kriminaltechnik waren vor Ort. © Annette Riedl/dpa

Das teilten die Behörden am Donnerstag mit.

Die Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Angaben zu ihrer Identität machten die Behörden nicht. Demnach ist offen, ob es sich um die Mutter des sehr jungen Säuglings handelt.

Ein Anwohner hatte das leblose Baby am Mittwochmorgen gegen 9.35 Uhr auf einer Rasenfläche einer Hochhaussiedlung an der Réaumurstraße entdeckt und Polizei sowie Feuerwehr gerufen.

Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod feststellen.