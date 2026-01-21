Trio überfällt Neuköllner Discounter: Mitarbeiter landet im Krankenhaus

Berlin - Ein Mitarbeiter eines Discounters ist in Berlin-Neukölln in der Nacht zum Mittwoch überfallen und verletzt worden.

Die Kriminalpolizei ermittelt. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Laut Polizei bedrohte ein Unbekannter den 37-Jährigen gegen 22.30 Uhr nach dem Verschließen des Geschäfts auf der Sonnenallee zunächst mit einem unbekannten Gegenstand

Anschließend drohte er dem Mitarbeiter mit Gewalt und verlangte, das Geschäft wieder zu öffnen und ihm die Einnahmen zu geben.

Kurz darauf seien zwei weitere Komplizen hinzugekommen. Im weiteren Verlauf habe einer der Männer dem Mitarbeiter mehrfach gegen den Kopf geschlagen, hieß es weiter. Anschließend flüchtete das Trio mit dem erbeuteten Geld in unbekannte Richtung.