Trio überfällt Neuköllner Discounter: Mitarbeiter landet im Krankenhaus
Berlin - Ein Mitarbeiter eines Discounters ist in Berlin-Neukölln in der Nacht zum Mittwoch überfallen und verletzt worden.
Laut Polizei bedrohte ein Unbekannter den 37-Jährigen gegen 22.30 Uhr nach dem Verschließen des Geschäfts auf der Sonnenallee zunächst mit einem unbekannten Gegenstand
Anschließend drohte er dem Mitarbeiter mit Gewalt und verlangte, das Geschäft wieder zu öffnen und ihm die Einnahmen zu geben.
Kurz darauf seien zwei weitere Komplizen hinzugekommen. Im weiteren Verlauf habe einer der Männer dem Mitarbeiter mehrfach gegen den Kopf geschlagen, hieß es weiter. Anschließend flüchtete das Trio mit dem erbeuteten Geld in unbekannte Richtung.
Rettungskräfte brachten den am Kopf verletzten 37-Jährigen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kripo ermittelt wegen gemeinschaftlichen schweren Raubes.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa