Vermummte zünden Pyro in Kreuzberg: Fünf Festnahmen

Berlin - Eine nicht angemeldete Versammlung mit rund 25 schwarz gekleideten und teils vermummten Personen hat am Mittwochabend in Berlin-Kreuzberg für Aufregung gesorgt.

Die Polizei nahm am Mittwochabend in Kreuzberg fünf Männer und Frauen im Alter von 17 bis 29 Jahren fest. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Einsatzkräfte gegen 22.10 Uhr die Gruppe, die Pyrotechnik zündete und eine Fahne mit kommunistischem Symbol schwenkte.

Doch als die Polizei anrückte, flüchtete die Menschenmenge in Richtung Waldemarstraße.

Fünf der Beteiligten – zwei Frauen und drei Männer im Alter von 17, 19, 27 und 29 Jahren – konnten von den Beamten gestoppt und vorläufig festgenommen werden.

Sie wurden zur Identitätsfeststellung auf eine Polizeidienststelle gebracht und später wieder entlassen.