Versicherungen mit illegaler Autovermietung abgezockt: Großrazzia in Berlin

Berlin - Bei einer groß angelegten Razzia haben rund 80 Einsatzkräfte gemeinsam mit dem Finanzamt mehrere Objekte in Berlin und Brandenburg durchsucht. Sichergestellt wurden unter anderem Luxusautos und hochwertiger Schmuck.

Die Ermittler stellten auch vier Oberklassefahrzeuge sicher. © -/Polizei/dpa

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft gingen die Ermittler gegen sechs Beschuldigte vor, die im Verdacht stehen, Versicherungen im Zusammenhang mit illegalen Autovermietungen um mindestens rund 111.400 Euro betrogen zu haben.

Die seit Oktober 2025 laufenden Ermittlungen richten sich gegen Männer im Alter von 33 bis 46 Jahren.

Durchsucht wurden 16 Wohnungen und Geschäftsräume in mehreren Berliner Bezirken sowie in den Landkreisen Potsdam-Mittelmark und Dahme-Spreewald.