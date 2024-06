26.06.2024 06:32 Versuchter Blitzeinbruch bei Chanel am Ku'damm in Berlin

Berlin - Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch mit einem Auto durch die Scheibe einer Boutique der Modemarke Chanel am Kurfürstendamm in Berlin gefahren. Die Feuerwehr barg das beschädigte Auto. © Morris Pudwell Die genaueren Umstände des mutmaßlichen Einbruchs und die Frage, ob und was die Täter erbeuteten, blieben vorerst unklar. Nach TAG24-Informationen handelt es sich bei dem Auto um einen grünen VW-Golf IV Kombi. Die Feuerwehr barg das beschädigte Auto aus dem Geschäft. Die Polizei habe den Wagen als Tatwerkzeug und Spurenträger für das Berliner LKA sichergestellt. Berlin Crime Polizei fasst geflohenen Doppelmörder aus Berlin Vor rund einem Monat hatten Gangster erfolglos versucht, mit einem Jeep in die gegenüberliegende Dior-Boutique einzubrechen. Auch dort hielt auch die Scheibe des Luxus-Laden der Wucht des Aufpralls statt. Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: Morris Pudwell