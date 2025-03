Vier Teslas innerhalb von 30 Minuten abgebrannt: Polizei prüft Zusammenhang

Berlin - In Berlin sind in der Nacht auf Freitag in kurzer Zeit gleich vier Teslas abgebrannt. Auch drei jeweils in der Nähe abgestellte Fahrzeuge nahmen dadurch Schaden.

In Treptow-Köpenick brannte es an der Neuen Krugallee, direkt am Plänterwald. © Morris Pudwell

Den Anfang machte laut Informationen der Polizei ein Tesla im Bezirk Treptow-Köpenick, der gegen 1.40 Uhr an der Neuen Krugallee, direkt am Plänterwald, in Flammen aufging.

Durch das Feuer wurden zwei weitere Autos in der Umgebung beschädigt.

Wenig später traf drei weitere Teslas, diesmal im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, dasselbe Schicksal. Zweimal brannte es Am Eichgarten und einmal an der Albrechtstraße. Ein weiterer Wagen wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Die Berliner Feuerwehr konnte alle Brände löschen, auch Verletzte gab es keine.

Auffällig ist jedoch, dass alle Brände sich in einem Zeitraum von circa 30 Minuten ereigneten. Daher sollen die laufenden Ermittlungen klären, ob es sich um zusammenhängende Brandstiftungen handelt.