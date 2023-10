23.10.2023 15:59 Vor den Augen des Kindes: Mutter verprügelt und beraubt

In Berlin-Neukölln ist in der Nacht zu Montag eine Frau am Eingang zum U-Bahnhof Wutzkyallee im Beisein ihres Kindes überfallen und ausgeraubt worden.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Brutale Attacke in Berlin-Neukölln: In der Nacht zu Montag ist eine Frau am Eingang zum U-Bahnhof Wutzkyallee überfallen und ausgeraubt worden. Die 36-Jährige musste mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto) © Joerg Carstensen/dpa Das Perfide: der Überfall geschah vor den Augen ihres neunjährigen Kindes, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein Mann die 36-Jährige gegen 23.15 Uhr zunächst zu Boden gerissen und anschließend auch noch mit Tritten und Schlägen malträtiert haben. Dadurch wurde die Frau am Kopf verletzt und musste vom alarmierten Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Nach dem Überfall soll der Täter mit ihrer Handtasche vom Ort des Geschehens geflüchtet sein. Das Kind wurde bei dem Angriff nicht verletzt und anschließend in die Obhut von Angehörigen übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Joerg Carstensen/dpa