Kinder-Trio gerät in Streit mit 20 Jugendlichen: 13-Jähriger niedergestochen

Berlin - Feige Attacke: Am Freitagabend ist ein 13-Jähriger bei einem Streit in einem Park in Berlin-Spandau niedergestochen worden.

Die Kids sind im Jonny-K.-Aktivpark in Spandau angegriffen worden. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa

Dem Jungen soll mit einem Messer von hinten ins Gesäß gestochen worden sein. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr soll nicht bestanden haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen drei 13-Jährige gegen 18 Uhr im Ortsteil Wilhelmstadt beim Fußballspielen in eine verbale Auseinandersetzung mit einer etwa 20-köpfigen Jugendgruppe geraten sein.

In der Folge sei die Situation in dem Aktivpark in der Lutoner Straße dann eskaliert und zwei der Kinder sollen aus der Gruppe heraus zunächst geschlagen und getreten worden sein, bis einer der Angreifer ein Messer zückte.

Anschließend flüchteten die Täter demnach zum Teil zu Fuß und mit E-Scootern. Die Mutter des verletzten Kindes wurde von den Beamten über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.