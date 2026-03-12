Wirt verweigert Betrunkenem Alkohol: Kurz darauf muss er notoperiert werden

Berlin - Da der Gast (63) einer Kneipe am Mittwochabend in Berlin-Oberschöneweide bereits schwer betrunken war, wollte der Wirt (54) ihm keinen Alkohol mehr ausschenken - und wurde daraufhin brutal angegriffen.

Ein Kneipenstreit in Oberschöneweide hat am späten Mittwochabend die Berliner Polizei auf den Plan gerufen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei mitteilte, gerieten die Männer gegen 22.50 Uhr in einer Gaststätte an der Wilhelminenhofstraße in einen Streit. Demnach wollte es der 63-Jährige nicht einsehen, dass er keine alkoholischen Getränke mehr bekommen sollte.

Im weiteren Verlauf soll der Trunkenbold dem Wirt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Streitigkeit verlagerte sich vor die Tür, bevor beide wieder in den Schankraum zurückkehrten – der Wirt mit einer schweren Kopfverletzung.

Die Berliner Feuerwehr brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er notoperiert werden musste. Lebensgefahr besteht laut Polizei derzeit nicht.