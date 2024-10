Wettbüro in Reinickendorf überfallen: Wer kennt diesen Räuber?

Der Mann soll am 13. Mai 2024 gegen 10.15 Uhr den Laden in der Residenzstraße betreten und die Einnahmen von dem 23 Jahre alten Mitarbeiter gefordert haben.

Eure Hinweise richtet Ihr bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in 13357 Berlin-Gesundbrunnen unter der Telefonnummer (030) 4664-173131, per E-Mail an dir1k31@polizei.berlin.de, die Internetwache der Polizei Berlin oder auch an jede andere Polizeidienststelle.