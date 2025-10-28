Wieder Polizeieinsatz in der Habersaathstraße: Einbrecher verletzen Wachpersonal

Berlin - Die geplante Räumung mehrerer Wohnungen im ehemaligen Schwesterwohnheim in der Habersaathstraße in Berlin-Mitte vor rundeiner Woche sorgte für Schlagzeilen. 14 Polizisten wurden mit Böllern und Reizgas verletzt. Nun mussten die Beamten erneut anrücken.

Am Montag vor einer Woche gab es in der Habersaathstraße Proteste gegen die Räumung des teils besetzten Hauses. (Archivbild) © Sven Kaeuler/dpa

Laut Polizei bemerkten zwei Securitymänner am Montagabend gegen 17.50 Uhr, dass Unbekannte in den Keller des Hauses in der Habersaathstraße eindringen wollten. Dabei machten sich die mutmaßlichen Einbrecher an einer zugeschweißten Metalltür vom Treppenhaus zu schaffen.

Die Sicherheitsleute verbarrikadierten daraufhin die Tür.

Als sie gegen 21 Uhr erneut nachsahen, stellten sie fest, dass die Barrikade entfernt und die Tür aufgebogen worden war. Durch einen Spalt sollen die beiden Männer dann von den Unbekannten mit Reizgas besprüht worden sein.

Das Wachpersonal erlitt den Angaben zufolge Augen- und Atemwegsreizungen. Ein Arzt zur weiteren Behandlung brauchten sie nicht.