Wilde Verfolgungsjagd durch Kreuzberg: Schusswaffe bei 23-Jährigem sichergestellt

Berlin - Nach einer wilden Verfolgungsjagd durch Berlin-Kreuzberg hat die Polizei am Samstagabend einen 23-Jährigen festgenommen. Bei dem jungen Mann fanden die Beamten zudem eine scharfe Schusswaffe.

Die Berliner Polizei kontrollierte am Samstag in Kreuzberg einen 23-jährigen Audi-Fahrer. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Verkehrspolizisten gegen 18.20 Uhr an der Skalitzer Straße einen Audi-Fahrer, der offenbar während der Fahrt am Handy war. Doch als die Beamten ihn anhalten wollten, raste der 23-Jährige davon.

Mit hoher Geschwindigkeit fuhr der Tatverdächtige Richtung Lübbener Straße, wo er den Wagen mit laufendem Motor stehen ließ und zu Fuß weiter flüchtete.

Vergeblich: Der Mann stürzte auf seiner Flucht gleich mehrfach und wurde schließlich an der Kreuzung Skalitzer Ecke Wrangelstraße von einem Polizisten eingeholt und festgenommen.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 23-Jährige keinen Führerschein hat und sich illegal in Deutschland aufhält. Zudem schlug ein Drogentest an.

Später durchsuchten Polizeibeamte den Audi – und stießen auf eine scharfe Schusswaffe mit geladenem Magazin! Alles wurde beschlagnahmt.