Schon wieder Schüsse in Berlin: 37-Jähriger ringt mit Tod, Senatorin schlägt Alarm

Berlin - In Berlin sind am Donnerstagabend erneut mehrere Schüsse gefallen. Ein 37-Jähriger wurde nach Polizeiangaben in Tegel lebensgefährlich verletzt, als auf das Auto gefeuert wurde, in dem der Mann saß.

Die Berliner Polizei muss immer wieder wegen Schüssen ermitteln, wie hier Ende Januar in Weißensee. © Fabian Sommer/dpa

Weitere Schüsse wurden demnach in Kreuzberg auf ein Geschäft abgefeuert. Verletzte gab es dort laut Polizei nicht. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt, ist unklar. Zuvor hatte rbb-Radio 88,8 berichtet.

Die Polizei fahndet nach dem Täter, der am Donnerstagabend in Tegel in der Buddestraße vom Gehweg aus auf das Auto geschossen haben soll. Eine Mordkommission habe in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts übernommen, sagte ein Polizeisprecher.

Nach einem "B.Z."-Bericht wurde der 37-Jährige von den Schüssen im Oberkörper getroffen. Auf Fotos war zu sehen, dass das Fenster auf der Beifahrerseite ein Einschussloch aufwies.

In den vergangenen Tagen gab es wieder vermehrt Schüsse in der Hauptstadt. So wurden auf eine Wohnungstür in Berlin-Köpenick am Mittwochabend mehrere Schüsse abgefeuert. Verletzt wurde bei dem Vorfall in einem Mehrfamilienhaus laut Polizei niemand.

Am Sonntag wurde auf eine Shishabar in Berlin-Wedding geschossen. Dabei wurde ein Mensch durch Glassplitter leicht verletzt. Sonntagabend gab es Schüsse auf eine Werkstatt in Neukölln. Verletzt wurde dabei niemand.