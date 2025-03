Zehn Parkschein-Automaten in Tempelhof gesprengt und beschmiert

Berlin - In Berlin-Tempelhof hatten es unbekannte Täter am Wochenende auf Parkscheinautomaten abgesehen. Gleich zehn Geräte wurden in die Luft gesprengt.

So unbehelligt wie auf diesem Bild blieben die Parkscheinautomaten in Tempelhof am Wochenende nicht. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei mitteilte, fiel einem Anwohner gegen 14.30 Uhr ein gesprengter Automat am Werner-Voß-Damm auf und er verständigte die Behörden.

Dass dies kein Einzelfall war, stellten Polizisten bei ihren Ermittlungen schnell fest. Zusammen mit dem Parkscheinautomaten am Werner-Voß-Damm zählten die Beamten am Hessenring, an der Hoeppnerstraße und an der Wintgenstraße insgesamt zehn zerstörte Geräte.



Diese waren von Unbekannten erst mit Pyrotechnik zur Explosion gebracht und teils auch noch mit Farbe beschmiert worden.

Die Taten wurden laut bisherigem Ermittlungsstand im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagnachmittag verübt. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.