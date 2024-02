Zehn Schüsse auf Wohnhaus in Gesundbrunnen abgegeben: Fall gibt Rätsel auf

Berlin - In Berlin-Gesundbrunnen ist am Samstagabend etliche Male auf ein Mehrfamilienhaus geschossen worden. Die Hintergründe der Tat sind völlig unklar.

Am späten Samstagabend wurde die Berliner Polizei zu einem Haus in Gesundbrunnen gerufen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Ein Mieter des Hauses an der Reinickendorfer Straße rief gegen 22.30 Uhr die Polizei, nachdem er im Treppenhaus ein Loch in einem Flurfenster und eine Beschädigung an einem Geländer entdeckt hatte.

Als er das Gebäude gegen 19 Uhr verlassen habe, sei der Schaden noch nicht da gewesen, gab der Mann an.

Vor Ort stießen die Einsatzkräfte auf zehn Einschüsse in der Hausfassade sowie im Treppenhaus und in den Fenstern. Zudem fanden die Beamten Fragmente von Projektilen einer Schusswaffe. Diese wurden sichergestellt.

Zeugen gaben den Ermittlern gegenüber an, gegen 20 Uhr Schussgeräusche gehört zu haben, die sie aber nicht meldeten. Verletzte soll es nach bisherigen Erkenntnissen nicht geben.

Wer die Schüsse abgegeben hat und was die Hintergründe der Tat sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.