Neue Betrugsmasche: Gesundheitsamt warnt vor falschen Mitarbeitern

Berlin - Dreiste Betrüger suchen immer wieder nach neuen Methoden, um an die Daten ihrer Opfer zu gelangen - jetzt ist auch das Gesundheitsamt betroffen.

Unbekannte Betrüger versuchen, über die Impfpässe ihrer Opfer an persönliche Daten zu gelangen. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf warnt nämlich vor einer neuen Betrugsmasche in Berlin, die sowohl in der Öffentlichkeit als auch am Telefon zur Anwendung kommt.

Demnach geben sich unbekannte Täter als Angestellte des Gesundheitsamtes aus, um die Impfpässe ihrer potenziellen Ziele in Augenschein zu nehmen.

Das Gesundheitsamt stellt in diesem Zusammenhang klar, dass ihre Mitarbeiter niemals die Pässe auf der Straße kontrollieren, oder jedwede Daten abfragen würden.

Auch am Telefon sollen die Betrüger demzufolge immer wieder versuchen, an private Informationen zu kommen. "Das Gesundheitsamt ruft jedoch niemals an, um Geschäfte zu machen oder Geld zu fordern", teilte Behörde mit.

Das Amt prüfe alle Vorfälle und stelle konsequent Strafanzeige. Hinweise können telefonisch unter (030) 90293-0 oder per E-Mail gegeben werden.