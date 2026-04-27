Mann springt aus fahrendem Taxi und klaut Auto von Helferin

Berlin - Irrer Vorfall in Berlin : Ein Mann springt aus einem fahrenden Taxi, um dann das Auto eines Helfers zu klauen und sofort einen Unfall zu bauen. Klingt wie eine Sequenz aus einem Film, hat sich aber tatsächlich so in Rudow zugetragen.

Der Taxifahrer wollte dem Mann noch helfen. (Symbolbild) © Carsten Koall/dpa

Wie die Polizei berichtet, soll sich der 38-Jährige am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr auf der A113 in Höhe der Abfahrt Johannisthaler Chaussee aus dem Taxi gestürzt haben – während der Fahrt!

Daraufhin hielt der Taxifahrer an. Ebenso eine 40-jährige Autofahrerin. Beide wollten dem 38-Jährigen zu Hilfe kommen, doch dieser soll plötzlich aufgesprungen sein und sich ins Auto gesetzt haben, um dann doch wieder auszusteigen.

Er griff nach der Handtasche der Frau und zog so heftig daran, dass sie zu Boden stürzte.

Mit den erbeuteten Autoschlüsseln raste der mutmaßliche Täter anschließend über die Johannisthaler Chaussee in Richtung Rudower Straße davon. Weit kam er aber nicht.

An der Kreuzung zum Glockenblumenweg endete die wilde Fahrt. Er krachte gegen einen Verkehrspoller und zog sich dabei Kopfverletzungen zu.